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Брызгалова: хотим показать максимум на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте

19 апреля 2017, среда. 19:48. Другие

Россиянка Анастасия Брызгалова поделилась ожиданиями от чемпионата мира по кёрлингу в дабл-миксте, который стартует 22 апреля в Канаде. Напомним, что Анастасия вместе с Александром Крушельницким выиграла чемпионат мира в этой дисциплине в 2016 году.

«Наш настрой на чемпионат мира, как и на любой другой турнир, – показать максимальный результат. В этом году мы действительно много работали в этой дисциплине кёрлинга, наверное, больше, чем любая другая команда, которая будет играть на чемпионате мира. Надеемся, что это нам поможет показать хороший результат. Кроме того, мы ещё на 100 % не гарантировали России место на Олимпийских играх-2018, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Ну, это и не про нашу команду.

По сравнению с прошлым сезоном количество международных турниров, в которых мы приняли участие, значительно выросло. В этом году некоторые команды сохранили свой состав на чемпионат мира. Это сильная пара из Шотландии, с которой мы встречаемся почти на каждом турнире. Также команда Китая — серебряные призёры прошлого года, которые большую часть сезона проводят именно в Канаде. Очень опытная пара из Швеции — трёхкратные серебряные призёры чемпионата мира, Венгрия — двукратные чемпионы мира. Также очень сильными составами будут представлены Канада, Швейцария и США. Думаю, эти команды должны квалифицироваться в плей-офф", — приводит слова Брызгаловой официальный сайт Федерации кёрлинга России.

Источник: Федерация кёрлинга России Сообщить об ошибке
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