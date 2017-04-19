Паркин: считаю, что и дальше будут признания легкоатлетов в употреблении допинга

Исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Александр Паркин прокомментировал информацию о том, что легкоатлеты Анна Булгакова, Антонина Кривошапка, Евгения Колодко, Вера Ганеева, Дмитрий Стародубцев добровольно признали нарушение антидопинговых правил.

«Это нормальная и здравомыслящая позиция. Я считаю, что подобные признания будут. Мы начали работать в этом направлении, потому что федерация несёт судебные издержки в случае, если эти дела рассматриваются CAS. Если у спортсмена найдено запрещённое вещество, за редким исключением можно доказать, что это так. Но каждый спортсмен решает сам. Но сейчас пошло разумное, на мой взгляд, решение вопроса. Если спортсмен знает, что виноват, то зачем всё это?» — приводит слова Паркина «Р-Спорт».