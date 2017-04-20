Трамп принял в Белом доме победителя Супербоула «Нью-Ингленд Пэтриотс»

Президент США Дональд Трамп в среду, 19 апреля, принял в Белом доме команду по американскому футболу «Нью-Игленд Пэтриотс», которая победила в Супербоуле-2017.

«Пэтриотс» поддерживают американскую армию и наших ветеранов. Больше нет команды, которая так долго стабильно выступает на высоком уровне. Они смогли победить в Супербоул благодаря блестящей и красивой командной игре», — приводит слова Трампа CBS Boston.

Отметим, что на встречу с президентом не пришли сразу несколько игроков «патриотов», включая их лидера, квотербека Тома Брэди, который сослался на семейные проблемы.