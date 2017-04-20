16 горнолыжников вошли в состав сборной России для централизованной подготовки

Тренерский штаб сборной России по горнолыжному спорту включил 16 спортсменов в группу для централизованной подготовки к олимпийскому сезону, сообщает официальный сайт Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.
Горнолыжный спорт. Состав сборной России на централизованную подготовку
Мужчины: Александр Хорошилов, Павел Трихичев, Александр Андриенко, Евгений Пясик, Семён Ефимов, Никита Алехин, Иван Кузнецов, Артём Бородайкин.
Женщины: Александра Прокопьева, Анастасия Романова, Кристина Крюкова, Анастасия Силантьева, Юлия Плешкова, Ксения Алопина, Екатерина Ткаченко, Рината Абдулкаюмова.