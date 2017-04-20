Врач сборной Великобритани не вёл полных записей о назначаемых Фаре препаратов

Врач Роб Чакраверти, сотрудничавший с четырёхкратным олимпийским чемпионом бегуном Мо Фарой, выступая перед комитетом британского парламента по культуре, СМИ и спорту, заявил, что не вёл должной документации относительно принимаемых спортсменом препаратов, сообщает BBC.

Ранее врач сборной Великобритании Джон Роджерс заявлял, что бывший тренер Фары Альберто Саласар использовал серьёзные препараты без особой надобности и рецептов.

По словам Чакраверти, он назначал Фаре L-карнитин в допустимых ВАДА количествах. Инъекция была сделана с согласия Саласара. При этом Чакраверти признался, что не вёл полных записей о приёмах лекарств атлетом.