Костенко — шестая в слоуп-стайле в финале Кубка Европы по сноуборду в Швейцарии

В Сильваплане (Швейцария) проходит финал Кубка Европы по сноуборду. В слоуп-стайле победы одержали швейцарцы Дарио Бурх и Елена Коенц. Россиянка Елена Костенко заняла шестое место.
Сноуборд. Финал Кубка Европы. Сильваплана. Мужчины. Слоуп-стайл
1. Дарио Бурх (Швейцария) – 93,0.
2. Михаэль Шерер (Швейцария) – 91,7.
3. Йонас Безигер (Швейцария) – 89,3.
Женщины. Слоуп-стайл
1. Елена Коенц (Швейцария) – 94,7.
2. Тали Ларош (Франция) – 91,7.
3. Изабель Дерунгс (Швейцария) – 89,0…
6. Елена Костенко (Россия) – 44,7.