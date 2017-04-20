Сборная РФ лишится победы в общем зачёте ЧМ-2013 по лёгкой атлетике

Сборная России по лёгкой атлетике лишится первого места в общем зачёте чемпионата мира 2013 года в Москве после дисквалификации бегуньи Антонины Крипошапки. Накануне Кривошапка и ещё четыре российских легкоатлета признали вину в нарушении антидопинговых правил. На чемпионате мира в Москве Кривошапка завоевала бронзу в беге на 400 м и золото — в составе эстафетной команды 4х400 м.

Таким образом, в активе сборной России будет 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград. На первое место переместится сборная США (7-13-5), которая получит золото в эстафете 4х400 м.