Медведева выиграла короткую программу на командном ЧМ с мировым рекордом

В Токио (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России вышла в лидеры после короткой программы одиночниц. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла первое место с мировым рекордом – 80,85 балла. Прежний рекорд также принадлежал Евгении и составлял 79,21 балла. Её соотечественница Елена Радионова стала второй, японка Маи Михара – третьей.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио
Женщины. Короткая программа
1. Евгения Медведева (Россия) – 80,85.
2. Елена Радионова (Россия) – 72,21.
3. Маи Михара (Япония) – 72,10.
Общий зачёт
1. Россия – 33.
2. Япония – 26.
3. США – 24.
4. Канада – 23.
5. Китай – 19.
6. Франция – 10.