Медведева выиграла короткую программу на командном ЧМ с мировым рекордом

В Токио (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России вышла в лидеры после короткой программы одиночниц. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла первое место с мировым рекордом – 80,85 балла. Прежний рекорд также принадлежал Евгении и составлял 79,21 балла. Её соотечественница Елена Радионова стала второй, японка Маи Михара – третьей.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио

Женщины. Короткая программа

1. Евгения Медведева (Россия) – 80,85.

2. Елена Радионова (Россия) – 72,21.

3. Маи Михара (Япония) – 72,10.

Общий зачёт

1. Россия – 33.

2. Япония – 26.

3. США – 24.

4. Канада – 23.

5. Китай – 19.

6. Франция – 10.