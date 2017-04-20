Шляхтин: ВФЛА отправила свои комментарии IAAF и сделала предложение о встрече

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что 19 апреля ВФЛА дала ответ на заявления главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ и главы рабочей группы IAAF Руне Андерсена об отсутствии прогресса со стороны ВФЛА в выполнении критериев восстановления её статуса в IAAF.

«Вчера ВФЛА отправила IAAF свои комментарии по всем вопросам, которые хотела бы обсудить. Отправлено было также и предложение о встрече», – сказал Шляхтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.