ХКМ «Байкал-Энергия» продлил контракт со спортивным директором Янко

20 апреля иркутский ХКМ «Байкал-Энергия» продлил контракт со спортивным директором Владимиром Янко. Новое соглашение рассчитано на год — именно на такой срок заключаются контракты в иркутском клубе с руководством команды. Также сегодня клуб продлил отношения ещё на год с директором клуба Василием Донских.

Таким образом, Владимир Янко, который в конце сезона совмещал работу спортивного директора с исполнением обязанностей главного тренера, откажется от тренерской деятельности и сосредоточится только на работе спортивного директора, сообщает корреспондент «Чемпионата» Вероника Песчинская.

В минувшем сезоне иркутский клуб стал серебряным призёром чемпионата России.