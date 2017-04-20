Авербух: у Медведевой золотой век, её эра сейчас абсолютна

Серебряный призёр Олимпийских игр, постановщик программ двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Илья Авербух прокомментировал выступление спортсменки в короткой программе на командном чемпионате мира в Токио. Она выиграла короткую программу с мировым рекордом — 80,85 балла.

«Всё вполне объяснимо. Главный старт, чемпионат мира, был недавно, и Женя его блестяще выиграла. Сейчас на неё ничего не давит, она сбросила груз ответственности, катается в своё удовольствие. У неё золотой век, когда она в хороших физических кондициях и морально чувствует себя чемпионкой. Это здорово! Эра Медведевой сейчас абсолютна.

Но сейчас все думают не об этом старте, а о том, что будет происходить в следующем сезоне. Все мысли и тренера, и меня как постановщика об этом. Командный чемпионат мира – это менее престижный турнир. И сейчас судьи уже не оглядываются и выбрасывают максимальные баллы. Ведь в начале сезона судьи придерживают оценки, а сейчас просто констатация факта, что сейчас эра Жени Медведевой в женском одиночном катании", — цитирует Авербуха «Р-Спорт».