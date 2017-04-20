Выступление сборной РФ по лыжной акробатике в сезоне признано успешным

Тренерский совет признал успешным выступление сборной России по лыжной акробатике в прошедшем сезоне, сообщает официальный сайт Федерации фристайла России. В общем зачёте Кубка мира в лыжной акробатике у женщин в десятку лучших вошли три россиянки: Любовь Никитина (пятое место), Кристина Спиридонова (седьмое), Александра Орлова (восьмое). У мужчин в топ-10 попали Максим Буров (седьмой) и Станислав Никитин (девятый).

«Несмотря на явный провал на чемпионате мира, в общем сезон для сборной команды по акробатике стал самым успешным за последний период. Причинами неудачного выступления стала „молодость“ команды, нехватка опыта и невозможность дать спортсменам отдохнуть перед главным стартом сезона. Этапы Кубка мира пропускать было нельзя, поскольку в этом сезоне начался период завоевания лицензий на Олимпийские иры-2018», — говорится в сообщении.

Работа тренерского штаба сборной была признана удовлетворительной.