Долгова, Кузнецова и Мшвидобадзе вышли в полуфинал чемпионата Европы по дзюдо

В Варшаве (Польша) продолжается чемпионат Европы по дзюдо. Россияне Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), Ирина Долгова (до 48 кг) и Алеся Кузнецова (до 52 кг) вышли в полуфинал соревнований. Мшвидобадзе победил хорвата Бернарда Азиновича и азербайджанца Орхана Сафарова, Долгова – француженку Мелани Клеман и Ширу Ришони из Израиля, Кузнецова – британку Келли Эдвардс и Гили Коэн из Израиля.

Мария Персидская (до 48 кг) в 1/8 финала уступила украинке Дарье Билодид, Анастасия Конкина (до 57 кг) – британке Беке Ливеси.

Ирина Заблудина (до 57 кг) и Камал Хан-Магомедов (до 66 кг) продолжат борьбу за бронзу. В четвертьфинале Заблудина уступила француженке Присцилле Гнето, а Хан-Магомедов — азербайджанцу Нихату Шихализаде.