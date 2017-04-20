11 мая в Москве стартует второй этап серии Гран-при по шахматам

С 11 по 22 мая в Москве пройдёт второй этап серии Гран-при по шахматам. По итогам серии будут определены два победителя, которые сразятся за право бросить вызов действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену в Турнире претендентов — 2018. Призовой фонд каждого этапа составляет 130 тыс. евро.

Организатором серии является компания World Chess, обладатель коммерческих прав на проведение всех турниров чемпионского цикла FIDE.

В состав участников второго этапа вошли: Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Харикришна Пентала, Шахрияр Мамедьяров, Дин Лижэнь, Майкл Адамс, Пётр Свидлер, Александр Грищук, Эрнесто Инаркиев, Борис Гельфанд, Евгений Томашевский, Теймур Раджабов, Франсиско Вальехо Понс, Хоу Ифань, Йон Людвиг Хаммер и Салем Салех.

Этап Гран-при в Москве будет длиться 10 дней, в течение которых каждый из гроссмейстеров сыграет 9 партий.