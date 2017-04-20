Мерензон: Гран-при по шахматам станет невероятным событием дря зрителей

Глава компании World Chess Илья Мерензон выразил уверенность в том, что предстоящая серия Гран-при станет большим событием в мире шахмат. Второй этап пройдёт в Москве 11-22 мая.

«Сегодня шахматы — это спорт, тесно связанный с информационными технологиями. Интернет-аудитория шахмат растёт с каждым годом. Аудитория онлайн-трансляции чемпионата мира в Нью-Йорке составила более 10 млн зрителей. Сотни миллионов людей по всему миру играют в шахматы онлайн и в специальных приложениях. Шахматы стали новым трендом, соответственно возросла и их коммерческая составляющая, что привлекло крупных партнёров. Уверен, что чемпионский цикл 2017-2018 в целом и серия Гран-при в частности станут невероятным событием для зрителей и отличной деловой площадкой для наших партнёров», — сказал Мерензон.

Евгений Касперский, отвечающий за кибербезопасность Гран-при, рассказал о поддержке шахмат и о важности использования технологий для защиты гроссмейстеров: «Мы рады быть частью этого турнира и поддерживать шахматы высших достижений. Это красивый, умный и очень компьютеризированный вид спорта. Большая часть зрителей наблюдает за такими соревнованиями именно онлайн, и крайне важно, чтобы никакие атаки не повлияли на работу чемпионата, не помешали участникам и зрителям. Ну а гроссмейстеры уже давно активно используют разнообразные программы для анализа партий и планирования стратегии, для изучения разных вариантов и подготовки к турнирам. Поэтому защита данных для них – важнейший приоритет».