Гачинский: я возобновил тренировки как профессиональный фигурист

Бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года Артур Гачинский сообщил, что возобновил тренировки под руководством Алексея Мишина. В конце сезона-2013/14 он перешёл от Мишина к Татьяне Тарасовой, а в конце 2015 года объявил о завершении карьеры.

«Я возобновил тренировки как профессиональный фигурист. Но сильно вперёд не заглядываю. Конкретики относительно перспективы выступления на больших турнирах у меня пока нет. Никаких подобных решений я не принимал, никаких конкретных целей перед собой не ставил, поэтому серьёзных и резких заявлений пока делать не буду.

Планы – восстанавливаться потихонечку, выступать на локальных турнирах и оценивать своё состояние. О международных стартах пока не задумываюсь, но дальнейшее мое движение зависит от кондиций. Пока выступаю на соревнованиях в Санкт-Петербурге, катаю макеты программ. Работаю под руководством моего тренера Алексея Николаевича Мишина. Рука и спина восстанавливаются", — цитирует Гачинского «Р-Спорт».