Долгова вышла в финал ЧЕ по дзюдо в весе до 48 кг

Россиянка Ирина Долгова в полуфинале чемпионата Европы по дзюдо в Варшаве в весовой категории до 48 кг победила румынку Монику Унгуреану, получив оценку «иппон». За титул сильнейшей дзюдоистки Старого Света в этом весе Ирина поспорит с украинкой Дарьей Белодед.

Долгова стартовала с победы над итальянкой Франческой Милани, а затем поборола француженку Мелани Клеман и Ширу Ришони из Израиля.

Ещё одна представительница России Мария Персидская в 1/8 финала соревнований в весе до 48 кг уступила Белодед.