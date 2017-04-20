Долгова — серебряная медалистка чемпионата Европы по дзюдо в весе до 48 кг

Россиянка Ирина Долгова в финале чемпионата Европы по дзюдо в Варшаве в весовой категории до 48 кг уступила украинке Дарье Белодед. Бронзовые медали в этом виде программы завоевали румынка Моника Унгуряну и венгерка Эва Черновицки.

На пути к финалу Ирина последовательно одолела итальянку Франческу Милани, француженку Мелани Клеман, Ширу Ришони из Израиля и Унгуряну.

Ещё одна представительница России Мария Персидская в 1/8 финала соревнований в весе до 48 кг уступила будущей победительнице Дарье Белодед.