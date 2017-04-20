«Спартак» обыграл «Политех» в матче Высшей лиги ЧР по мини-футболу

«Спартак» нанёс поражение «Политеху» со счётом 3:1 в матче группового этапа Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу, который состоялся в Москве.

В первом тайме команды показывали равную игру, но во втором хозяева стали играть активнее, благодаря чему и сумели добыть победу. При этом гости первыми открыли счёт в матче, так что победу москвичей вполне можно назвать волевой.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Группа А

«Спартак» (Москва) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:1).

Голы: Цай (11), Чурляев (31), Циммерман (34) — Романов (8).