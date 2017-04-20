Касперович: правление СБР 25 апреля может упразднить должность главного тренера

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович после заседания экспертного совета Минспорта РФ по биатлону рассказал, что занимаемая им должность может быть упразднена.

«Возможно, будет упразднена должность главного тренера, но это не значит, что я заканчиваю работу в биатлоне. Я буду продолжать. Ясность в этом вопросе будет на заседании правления Союза биатлонистов России 25 апреля», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Касперович стал главным тренером сборной России по биатлону в 2015 году.