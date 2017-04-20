Касперович: задача сборной России по биатлону на Игры-2018 — минимум 5 медалей

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал о медальном плане на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане, а также рассказал, что экспертный совет Минспорта РФ одобрил индивидуальный план подготовки Атнона Шипулина и Алексея Волкова.

«Конечно, у нас есть план комплексно-целевой подготовки. Как заявил Рикко Гросс, мужской сборной поставлена задача завоевать как минимум три медали, одну из них золотую. У женщин план есть две медали.

Экспертный совет одобрил индивидуальный план подготовки Шипулина и работу его группы. Два спортсмена из этой группы стали чемпионами мира (помимо Шипулина, это Алексей Волков). Думаю, что Шипулин на чемпионате мира выступал в абсолютно идеальной форме, его группа сработала просто отлично", — приводит слова Касперовича ТАСС.