Мутко: мы пригласили главу ВАДА приехать в Россию

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что спортсмены не встретят никаких препятствий для выступления в международных турнирах под нейтральным флагом, а также отметил, что руководство Всемирного антидопингового агентства приедет в Россию для переговоров по дорожной карте для восстановления Паралимпийского комитета России в МПК.

«Есть дисциплины и виды спорта, где совсем неверно не давать спортсмену возможность выступать. Мы исходим из того, что все спортсмены получили приглашение-допуск для выступления под нейтральным флагом, сдерживать мы их никак не будем. В этом вопросе мы будем их только поддерживать, чтобы они выступали и были конкурентоспособны. Ну и потом время уходит, для этих ребят спорт — это источник заработка, об этом тоже надо думать.

Сейчас появляется некая новая независимая комиссия во главе с Джонатаном Тэйлором, которая занимается нашим восстановлением в паралимпийском движении. Естественно, комиссия написала ряд новых критериев. Я сожалею, что эти требования попадают в прессу и создают шум. Сегодня наши коллеги, которые занимаются восстановлением, отправили вопросы для уточнения этих критериев. Если придётся уточнять дорожную карту, мы сядем за стол переговоров. Мы пригласили WADA приехать в Россию: и президента, и генерального секретаря, и представителя комиссии», — приводит слова Мутко ТАСС.