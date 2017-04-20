Горячкина делит лидерство с Дзагнидзе после 9-го тура ЧЕ по шахматам в Риге

Россиянка Александра Горячкина в девятом туре женского чемпионата Европы в Риге (Латвия) сыграла вничью со своей соотечественницей Алиной Кашлинской. Александра в девяти партиях одержала пять побед и четырежды сыграла вничью. Горячкина делит лидерство с грузинкой Наной Дзагнидзе. В активе обеих спортсменок по 7 очков.

По 6,5 баллов набрали шесть шахматисток, включая Кашлинскую. Свои партии в четверг, 20 апреля, выиграли Катерина Лагно, Наталья Погонина и Анастасия Боднарук. Марина Нечаева сыграла вничью с Алисой Галлямовой. Проиграли Дарья Пустовойтова, Дарья Чарочкина и Евгения Овод.