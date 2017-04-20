Гимнастки Ерёмина и Капитолина вышли в финал личного многоборья на ЧЕ

Россиянки Елена Ерёмина и Наталья Капитонова пробились в финал личного многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Румынии. В квалификации Ерёмина стала четвёртой, а Капитонова — 11-й. Победу одержала британка Элисса Дауни.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж-Напока, Румыния

Личное многоборье. Квалификация

1. Элисса Дауни (Великобритания) — 56,198…

4. Елена Ерёмина (Россия) — 54,698…

11. Наталья Капитонова (Россия) — 52,898…

14. Ангелина Мельникова (Россия) — 52,257.

Финал состоится 21 апреля.