Губерниев: Королькевич и Коновалов — тренерский дуэт мечты, они мои друзья

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном возвращении Владимира Королькевича и Сергея Коновалова в тренерский штаб женской сборной России по биатлону, а также оценил возможный уход Александра Касперовича с поста главного тренера российской команды.

«Я двумя руками за такие перемены в женском тренерском штабе. Королькевич и Коновалов, как мне кажется, это тренерский дуэт мечты. Всецело доверяю этим наставникам, они мои друзья. Сергей Коновалов – это выдающийся тренер по стрельбе, а такого методиста, как Владимир Королькевич, просто не найти. Мы помним, как он подготовил Олю Вилухину к Сочи.

Касперович так или иначе остаётся в обойме СБР, будет работать с резервом и поставлять кадры для первой сборной. И мы ещё расскажем, как его серебряные усы окрасятся в золотой цвет после того, как его воспитанники выиграют что-нибудь значимое", — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».