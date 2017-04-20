UCI дисквалифицировал украинца Гривко на 45 дней за инцидент на «Туре Дубая»

Дисциплинарная комиссия Международного союза велосипедистов (UCI) дисквалифицировала украинского гонщика Андрея Гривко, выступающего в составе «Астаны», на 45 дней за инцидент, произошедший в ходе многодневки Мирового тура «Тур Дубая», сообщает официальный сайт организации.

2 февраля на третьем этапе Гривко ударил в лицо немца Марселя Киттеля после чего его сняли с гонки. Дисквалификация будет действовать с 1 мая по 14 июня.

«UCI не намерен делать никаких дальнейших комментариев касательно этого решения», — уточняется в заявлении.