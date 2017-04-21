Стоимость часовой индивидуальной тренировки с Плющенко составит 60 тыс. рублей

Стали известны расценки на обучение в школе двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Все учащиеся буду разделены на три группы: начальную, любительскую и спортивную. Стоимость обучения для спортивной группы составит 150 тысяч рублей в месяц за 12 занятий на льду, 3 часа хореографии и 2 часа общефизической подготовки в неделю, сообщает «Собеседник». Средняя программа — 90 тысяч рублей в месяц (4 часа льда, 2 часа хореографии и 4 часа ОФП в неделю). Минимальная программа — 60 тысяч рублей в месяц (3 часа льда, 1 час хореографии и 3 часа ОФП в неделю).

Плющенко лично будет заниматься только со спортивной группой. Тренерами школы будут Алексей Василевский, Юлия Лавренчук и Валерия Шарипова. Программа школы также предусматривает индивидуальные тренировки с Евгением Плющенко. Стоимость одного часа — 60 тысяч рублей. Цена за обучение для взрослых составит 40 тысяч рублей в месяц за 1 час льда в неделю.

Также будут сформированы и группы для особо талантливых детей, обучение в которых будет бесплатным. В этих группах будет 5 часов льда, 3 часа хореографии и 5 часов ОФП в неделю, плюс до 4 индивидуальных тренировок с Плющенко. Определять тех, кто получит такую возможность, будет сам олимпийский чемпион после тестирования, которое обойдётся в 10 тысяч рублей и будет представлять собой часовой урок в группе из 10–12 человек.