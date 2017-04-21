Тихонов: если назначат Королькевича, сразу пишу заявление о выходе из правления

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что покинет правления СБР, если старшим тренером женской сборную России станет Владимир Королькевич, и выразил недовольство работой вице-президента СБР Вадима Мелихова. Состав тренерского штаба женской сборной станет известен до 25 апреля.

«Если старшим тренером будет Королькевич, я сразу пишу заявление о выходе из правления СБР. Может, они этого ждут. Тогда я с удовольствием его напишу. Я мало сомневаюсь в том, что будет Королькевич. За Королькевича проголосовали Майгуров и Мелихов — это люди, которым не место в правлении. Если понадобится, я всему биатлону, и Минспорту, и ОКР объясню, почему они не имеют права быть в правлении.

Я бы Коновалова оставил. Не надо тюкать его. Вот, говорят, что он слабенький, что нет у него своего мнения. Вы пригласите человека и поговорите. Только те, кто занимался биатлоном. Вселить в него уверенность и дать бразды правления, а не так, как было в прошедший год: насоздавали групп, начались скандалы и к чему пришли? И сейчас пытаемся повторить то же самое.

Шагаем по старым граблям. Вот эта неуверенность… Прямо скажу: специально уехал, нахожусь в Минске. Специально не хочу участвовать в этом. Плохо, когда люди, не имеющие отношения к биатлону решают, а имеющие не хотят нести никакой ответственности. Я разговаривал с Мелиховым, задал ему вопрос. Такие, как Мелихов, не должны быть ни в экспертном совете, ни в правлении биатлона.

Когда заворачивается интрига, Вадим Иванович всегда внесёт свою лепту. Как только принимать решение — он не вылезал от Кравцова день и ночь. В семь утра уже всегда там был. Как только начали принимать решение — ушёл в подполье. Это самое страшное и это продолжается уже 40 лет.

Я бы за эти три года наказал всю команду. Подчистую от первого до последнего лица. Я с Александром Михайловичем Кравцовым говорю каждый день и понять не могу: опять какие-то экзамены. Это что, первый класс?" — цитирует Тихонова «Р-Спорт».