Гараничев: сыграл в хоккей и мини-футбол. Это помогает отвлечься от биатлона

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи биатлонист Евгений Гараничев рассказал, что во время отдыха в Тюмени другие виды спорта помогают ему отвлечься от биатлона.

«Отдых проходит отлично! Я переключился на другие виды спорта. Мне удалось реализовать свою давнюю мечту. Так как мой сезон закончился, то получилось сыграть в хоккей и мини-футбол. Другие виды спорта помогают мне отвлечься от биатлона.

Я получил приглашение от ветеранов местного мини-футбола. Мне сложно гонять мяч с любителями, так как в процессе игры могут возникнуть травмоопасные ситуации. А людям, которые выступали в прошлом на профессиональном уровне, не надо ничего доказывать. Они играют в своё удовольствие… Мне хотелось не просто сидеть на диване и смотреть в потолок. Поэтому решил переключить мышцы своего организма на другую работу, которая наверняка потребуется летом в тренировочном процессе. Опыт игры в футбол вполне можно сравнить с нашей кроссовой подготовкой. К тому же мне самому хотелось на время поменять вид деятельности", — цитирует Гараничева «Тюменская арена».