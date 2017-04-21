Роллинс пропустила один из допинг-тестов из-за встречи с Обамой в Белом доме

Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 100 м с барьерами американка Брианна Роллинс была дисквалифицирована на один год по решению антидопингового агентства США за то, что трижды пропустила допинг-тесты в 2016 году и не сообщила о своём местонахождении. Примечательно, что один из тестов спортсменка пропустила, так как была на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме, сообщает BBC.

Срок дисквалификации Роллинс истекает 18 декабря, и она не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Лондоне в августе.