Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига Европы Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Роллинс пропустила один из допинг-тестов из-за встречи с Обамой в Белом доме

21 апреля 2017, пятница. 12:55. Другие

Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 100 м с барьерами американка Брианна Роллинс была дисквалифицирована на один год по решению антидопингового агентства США за то, что трижды пропустила допинг-тесты в 2016 году и не сообщила о своём местонахождении. Примечательно, что один из тестов спортсменка пропустила, так как была на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме, сообщает BBC.

Срок дисквалификации Роллинс истекает 18 декабря, и она не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Лондоне в августе.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Допинг
Новости. Другие
21 апреля 2017, пятница
13:04 Боброва и Соловьёв — третьи в произвольном танце на командном ЧМ, РФ лидирует
12:55 Роллинс пропустила один из допинг-тестов из-за встречи с Обамой в Белом доме
12:25 Екимов: Крым — приоритетный регион для создания центра сборных РФ по велоспорту
12:12 Цай: кульбиты Джанашии запали мне в душу, решил повторять нечто подобное
11:58 Уйба: в России уже разработаны два аналога мельдония, думаю, их будет три
11:18 Тарасова/Морозов — 4-е в короткой программе на командном ЧМ. РФ вышла в лидеры
11:14 Гараничев: сыграл в хоккей и мини-футбол. Это помогает отвлечься от биатлона
10:46 Фийон-Майе: лыжным ходом Фуркад на уровень сильнее всех в Кубке мира
10:29 Карякин: на ЧР-2014 я стал последним. Представляете, каким это казалось дном?
10:26 Вудс перенёс операцию на спине и пропустит около шести месяцев
10:12 Толоконский: 5-6 объектов Универсиады в Красноярске будут сданы уже в 2017 году
10:11 Мутко: по методу Родченкова можно туринабол и в кофе найти
09:47 Тихонов: если назначат Королькевича, сразу пишу заявление о выходе из правления
09:47 Мшвидобадзе: победа на ЧЕ — только шаг, главное — хорошо выступить на Играх-2020
09:05 Пушкарёв: бобслей популярен за границей, потому что люди любят кровь
09:03 Хоукинс и Робертсон вышли во второй раунд чемпионата мира по снукеру
09:01 Механиков — третий после трёх дней юношеского ЧЕ в классе «Лазер 4.7»
09:01 Блинова заняла третье место на турнире по конкуру в Ареццо
03:24 Медведева: безумно рада, что смогла набрать 80 баллов в короткой программе
00:49 Королькевич: никакой ясности с моим возвращением в сборную России нет
00:46 Американка Роллинс дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил
00:32 Стоимость часовой индивидуальной тренировки с Плющенко составит 60 тыс. рублей
20 апреля 2017, четверг
23:36 UCI дисквалифицировал украинца Гривко на 45 дней за инцидент на «Туре Дубая»
23:28 Губерниев: Королькевич и Коновалов — тренерский дуэт мечты, они мои друзья
23:16 Пасека со вторым результатом вышла в финал ЧЕ в опорном прыжке
22:23 Карлсен выиграл у Майера в пятом туре шахматного супертурнира в Германии
22:12 Гимнастки Ерёмина и Капитолина вышли в финал личного многоборья на ЧЕ
21:58 Горячкина делит лидерство с Дзагнидзе после 9-го тура ЧЕ по шахматам в Риге
21:12 Лыжник Япаров не вошёл в состав группы Перевозчикова на новый сезон
20:45 Заблудина стала пятой в весе до 57 кг на ЧЕ по дзюдо в Польше
20:33 Мутко: мы пригласили главу ВАДА приехать в Россию
19:58 Касперович: задача сборной России по биатлону на Игры-2018 — минимум 5 медалей
19:44 Экспертный совет минспорта отметил, что российские биатлонисты не стоят на месте
19:33 Касперович: правление СБР 25 апреля может упразднить должность главного тренера
19:31 «Спартак» обыграл «Политех» в матче плей-офф Высшей лиги ЧР по мини-футболу
19:09 Кузнецова завоевала серебро ЧЕ по дзюдо в весе до 52 кг
19:06 Трамп раскритиковал материал NYT о встрече в Белом доме с футбольной командой
18:46 Россиянин Мшвидобадзе завоевал золото ЧЕ по дзюдо в весе до 60 кг
18:25 Боброва: командный ЧМ — один из сложнейших турниров сезона
18:19 Долгова — серебряная медалистка чемпионата Европы по дзюдо в весе до 48 кг
18:10 Российские фигуристы на ЧМ разыграли сценку про опоздание Ковтуна на самолёт
17:54 Призёр ОИ-2008 в прыжках в высоту Мэйсон погиб в мотоциклетной аварии
17:46 Кузнецова и Мшвидобадзе пробились в финал чемпионата Европы по дзюдо
17:26 Долгова вышла в финал ЧЕ по дзюдо в весе до 48 кг
16:03 Гачинский: я возобновил тренировки как профессиональный фигурист
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+