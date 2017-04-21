Морозов: на командном ЧМ больше фана, чем собственно соревнований

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился эмоциями после проката короткой программы на командном чемпионате мира в Токио. Дуэт занял четвёртое место.

«Командные соревнования – это особый старт. Здесь больше фана, чем собственно соревнований. Нам нравится. Может быть, вся эта атмосфера немножко и расслабила. Мы в первый раз участвуем в таком турнире. Здорово! Такая поддержка команды! После проката короткой программы наши девочки сказали, что мы лучшие. Теперь будем болеть за команду, а потом настраиваться на произвольную программу», — цитирует Морозова официальный сайт ФФККР.