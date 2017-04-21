Гандболистки РФ в квалификации ЧЕ сыграют с Румынией, Португалией и Австрией

21 апреля в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка квалификационного турнира к чемпионату Европы 2018 года. Действуюий олимпийской чемпион, женская сборная России в четвёртой группе сыграет с командами Румынии, Португалии и Австрии.

Первые игры квалификации пройдут 9-11 июня 2017 года.

В финальный турнир попадут по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая среди сборных, занявших третьи места.

Матчи чемпионата Евпопы 2018 года пройдут в шести французских городах — Нанте, Бресте, Ницце, По, Меце и Париже.