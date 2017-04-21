В Фиджи выпущены банкноты номиналом $ 7 в честь победы сборной по регби-7 на ОИ

Правительство Фиджи объявило о выпуске 2 млн банкнот номиналом $ 7 в честь предстоящей годовщины завоевания золотой олимпийской медали сборной по регби-7 на Играх в Рио-де-Жанейро, сообщает Associated Press. Это была первая золотая олимпийская награда в истории страны. 21 апреля банкноты официально поступили в оборот. Их стоимость оценивается в $ 3,35.

Резервный банк Фиджи также выпустит 1 млн 50-центовых монет с изображением главного тренера сборной страны по регби-7 Бена Райана с одной стороны и игроков национальной команды — с другой.