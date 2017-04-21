MVP Кубка России по гандболу Шкуринский продолжит карьеру в БГК

Разыгрывающий сборной России Александр Шкуринский со следующего сезона станет игроком брестского гандбольного клуба имени Мешкова, сообщает пресс-служба БГК.

В настоящее время Шкуринский выступает за краснодарский «СКИФ». Лучший бомбардир команды. В сезоне-2014/15 стал лучшим снайпером российской Суперлиги по количеству голов с игры – 192. В нынешнем сезоне после 24 матчей за «СКИФ» на счету Шкуринского 131 мяч. На чемпионате мира — 2017 во Франции он провёл за россиян 6 матчей, забросил 4 мяча.

В минувшие выходные краснодарский СКИФ выиграл Кубок России — 2017, одолев в решающем поединке клуб «Чеховские медведи». На счету Шкуринского 10 мячей и титул MVP турнира.