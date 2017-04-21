Мини-футбольный «Спартак» вышел в полуфинал Высшей лиги

Во втором матче плей-офф чемпионата России по мини-футболу в группе А московский «Спартак» одержал тяжёлую победу над командой «Факел» из Сургута со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Высшей лиги вслед за «ДЮСШ-Ямал».

Матч с «Факелом» начался с быстрого гола «Спартака», но после перерыва красно-белые не менее быстро пропустили ответный гол. После чего Илья Федоров и Роман Аносов дважды поразили ворота «Факела», а в ответ получили лишь один гол.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф. Группа А. Смоленск

«Факел» (Сургут) — «Спартак» (Москва) – 2:3 (0:1).

Голы: Балдин, 22, Сальников, 36 – Циммерман, 2, Фёдоров, 29, Аносов, 30.