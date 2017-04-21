Британка Дауни выиграла ЧЕ по спортивной гимнастике, Еремина — четвёртая

Британка Элисса Дауни завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Румынии. Второе место заняла венгерка София Ковач. Бронзовым призёром стала француженка Мелани де Езус дос Сантос.

Российские дебютантки чемпионата Европы Елена Еремина и Наталья Капитонова заняли четвертое и девятое места, допустив ошибки в упражнении на бревне.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Личное многоборье

1. Элисса Дауни (Великобритания) — 55,765.

2. София Ковач (Венгрия) — 55,432.

3. Мелани де Езус дос Сантос (Франция) — 55,065.

4. Елена Еремина (Россия) — 54,266…

9. Наталья Капитонова (Россия) — 52,766.