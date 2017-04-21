Колобков: готов посвятить себя реформе спорта

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в ходе рабочей поездки в Страсбург посетил деловой завтрак представителей государств-членов при Совете Европы, основными темами которого стали роль Совета Европы в области спорта, вопросы борьбы с допингом и продвижение спортивных конвенций.

В своём выступлении Колобков подчеркнул, что Россия принимала участие в разработке всех конвенций Совета Европы, направленных на решение глобальных проблем спорта, в том числе против применения допинга.

«Все обязательства по ней выполняются. Мы утвердили дорожную карту и план действий с Советом Европы по борьбе с допингом в российском спорте. Мы ввели уголовное преследование за склонение спортсменов к допингу. Действует план Всемирного антидопингового агентства для РУСАДА.

Надо объединить усилия на международном уровне по реформированию системы и введению единых критериев. Я готов посвятить себя реформе спорта», – приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.