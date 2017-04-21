Дзагнидзе лидирует на ЧЕ по шахматам, Горячкина отстаёт на пол-очка

Выиграв в предпоследнем туре женского чемпионата Европы у польки Моники Сочко, грузинка Нана Дзагнидзе с 8 очками в активе стала единоличным лидером соревнований. Россиянка Александра Горячкина, сыгравшая в 10-м туре вничью с представительницей Венгрии Хоанг Тхань Чанг, отстаёт от соперницы на пол-очка.

По 7 очков набрали 12 шахматисток, в том числе россиянки Екатерина Лагно, Марина Нечаева, Алина Кашлинская, Алиса Галлямова и Наталья Погонина.

В заключительном 11-м туре Горячкина сыграет с немкой Элизабет Петц, а Дзагнидзе — с россиянкой Натальей Погониной.

Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.