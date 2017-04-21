РУСАДА совместно с ПКР провели образовательный семинар

РУСАДА совместно с Паралимпийским комитетом России (ПКР) провели образовательный семинар для сотрудников аппарата ПКР по подготовке преподавателей информационно-образовательных антидопинговых программ.

В первой части семинара независимый эксперт ВАДА Ева Люкошуте-Станикунине и руководитель образовательных программ РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказали о методике проведения обучающих лекций и семинаров по антидопинговой тематике. Вторая часть была посвящена практической реализации полученных знаний – проведению антидопинговых уроков сотрудниками аппарата ПКР.

«Проведение семинаров не только входит в критерии восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете, но и является неотъемлемой частью развития антидопинговой культуры среди спортсменов-паралимпийцев. ПКР всецело поддерживает данные начинания», — приводит слова президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина пресс-служба РУСАДА.

В дальнейшем сотрудники аппарата ПКР будут проводить атидопинговое обучение спортсменов и персонала спортсменов сборных команд России по паралимпийским видам спорта по данной программе.