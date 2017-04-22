Аронян досрочно победил на шахматном супертурнире в Германии

Армянский шахматист Левон Аронян гарантировал себе досрочную победу на турнире Grenke Chess Classic, который проходит в Германии, обыграв в шестом туре китаянку Хоу Ифань. Остальные встречи тура не выявили победителя. Норвежец Магнус Карлсен чёрными сыграл вничью с Аркадием Найдичем (Азербайджан), Фабиано Каруана (США) также чёрными – с Маттиасом Блюбаумом (Германия). Во встрече между Максимом Вашье-Лагравом (Франция) и Георгом Майером (Германия) также был зафиксирован ничейный результат.

За тур до окончания соревнований в активе Ароняна 5 очков. У ближайших преследователей, среди которых действующий чемпион мира Карлсен и американец Каруана, — по 3,5 очка.