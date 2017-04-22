Нигматуллин: от цен в школе Плющенко становится печально за фигурное катание

Экс-голкипер сборной России и глава собственной футбольной академии Руслан Нигматуллин прокомментировал высокую стоимость обучения в школе фигурного катания Евгения Плющенко, которая достигает 150 тыс. рублей в месяц.

«С одной стороны, я порадовался за Плющенко — назначая такую ставку, он на ведь на чём-то основывался. Но немного печально стало за фигурное катание, что так дорого заниматься этим видом спорта — футбол более доступен.

В моей школе нет индивидуальных занятий, групповые занятия в Москве у меня стоят 2 тысячи рублей за полтора часа тренировок. Если говорить о недельных занятиях в моей летней школе в Турции, то там в одном отеле 160 долларов стоит, в другом – 200. Это соответственно 11-12 тренировок.

Я рад за Плющенко, главное, чтобы это не было ради наживы. Понятно, что все мы хотим заработать, но детей в первую очередь надо любить», — сказал Нигматуллин в интервью «Спорт FM».