Информатор IAAF Хютте дисквалифицирован на 4 года за допинг

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российского бегуна Александра Хютте на 4 года. Спортсмен признан виновным в нарушении сразу нескольких пунктов антидопинговых правил: «Наличие запрещённой субстанции в пробе спортсмена», «Попытка применения запрещённой субстанции» и «Уклонение от сдачи пробы, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Срок дисквалификации отсчитывается с 5 августа 2015 года. Все результаты спортсмена, показанные в период с 22 мая по 4 августа 2015 года, аннулированы.

В середине апреля стало известно, что Хютте с октября 2015 года был информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В частности, спортсмен обвинил своего тренера Зухру Верещагину в провале допинг-теста.