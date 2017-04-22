Медведева на командном ЧМ обновила мировой рекорд в произвольной программе

Россиянка Евгения Медведева победила в произвольной программе в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио. Евгения показала результат 160,46, обновив собственный мировой рекорд по количеству баллов за произвольную программу. Предыдущее достижение составляло 154,40 балла и было установлено на чемпионате мира – 2017 в Хельсинки.

Второе и третье места заняли японки Маи Михара и Вакаба Хигути, а ещё одна представительница России Елена Радионова стала пятой.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио, Япония

Женщины. Короткая программа



1. Евгения Медведева (Россия) – 160,46.

2. Маи Михара (Япония) – 146,17.

3. Вакаба Хигути (Япония) – 145,30...

5. Елена Радионова (Россия) – 137,08.