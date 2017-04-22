Сборная России стала второй на командном ЧМ по фигурному катанию

В Токио завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России заняла второе место, отстав от победившей команды Японии на четыре балла. Бронзовые награды соревнований завоевали фигуристы из США.

Среди женщин обе программы с мировыми рекордами выиграла Евгения Медведева. Елена Радионова и Михаил Коляда показали вторые результаты в коротких программах. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв стали третьими и в короткой, и в произвольной программах, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в произвольном прокате.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио, Япония

Итоговое положение



1. Япония – 109.

2. Россия – 105.

3. США – 97.

4. Канада – 87.

5. Китай – 80.

6. Франция – 62.