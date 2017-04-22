Денисов и Чибисова с побед стартовали на ЧЕ по дзюдо в Варшаве

В Варшаве (Польша) продолжается чемпионат Европы по дзюдо. Россиянин Кирилл Денисов в первом раунде соревнований в весовой категории до 100 кг оказался сильнее украинца Александра Романюка. Среди женщин в весе свыше 78 кг Ксения Чибисова вышла в 1/8 финала, взяв верх над немкой Кристин Бюссов. Антонина Шмелёва завершила борьбу за награды в весе до 78 кг, уступив в 1/8 финала голландке Гусье Стинхус.

Хасан Халмурзаев в весе до 90 кг и Казбек Занкишиев в категории до 100 кг начнут выступления с 1/16 финала.