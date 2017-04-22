Пасека — четвёртая в опорном прыжке на ЧЕ по спортивной гимнастике

Француженка Колин Девилляр победила в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Клуже. Второй стала британка Элиза Доуни, а третье место заняла венгерка Богларка Деваи. Россиянки Мария Пасека и Ангелина Мельникова показали четвёртый и восьмой результаты соответственно.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж, Румыния
Женщины. Опорный прыжок
1. Колин Девилляр (Франция) – 14,467.
2. Элиза Доуни (Великобритания) – 14,350.
3. Богларка Деваи (Венгрия) – 14,317.
4. Мария Пасека (Россия) – 14,283…
8. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,000.