Пасека — четвёртая в опорном прыжке на ЧЕ по спортивной гимнастике

Француженка Колин Девилляр победила в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Клуже. Второй стала британка Элиза Доуни, а третье место заняла венгерка Богларка Деваи. Россиянки Мария Пасека и Ангелина Мельникова показали четвёртый и восьмой результаты соответственно.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж, Румыния

Женщины. Опорный прыжок

1. Колин Девилляр (Франция) – 14,467.

2. Элиза Доуни (Великобритания) – 14,350.

3. Богларка Деваи (Венгрия) – 14,317.

4. Мария Пасека (Россия) – 14,283…

8. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,000.