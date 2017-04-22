Морозов: мы с Тарасовой сделали шаг вперёд, и это особенно важно в преддверии ОИ

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, подвёл итоги завершившегося сезона, а также сообщил, что уже определились с тематикой новых программ на новый сезон.

«Турнир прошёл для нас хорошо. Мы попробовали себя в Японии. Прокат произвольной программы получился лучше. Да и в целом турнир, несмотря на ошибки, допущенные вчера и сегодня, хороший. Честно говоря, мы получили удовольствие. Если говорить о том, как в целом оцениваем этот сезон, то мы завоевали три большие медали — два золота и бронзу. Для нас с Женей это шаг вперёд, и это особенно важно в преддверии Олимпиады. Важно показать, что мы конкурентоспособны. Думаю, мы это доказали. Так что сезон прошёл для нас на хорошем и большом подъёме. Да, у нас есть слабые места, которые надо улучшать, чтобы не проигрывать своим соперникам в простых вещах.

Вернёмся домой, две недели уйдёт на постановки новых программ. Мы поменяем обе программы. Уже определились с постановщиком, работать будем с Петром Чернышевым. Он делал нам короткую программу в этом сезоне. Получилось хорошо, вкусно. Направление мы выбрали. Не будем сейчас об этом подробно говорить, но стиль будет интересный», — приводит слова Морозова официальный сайт ФФККР.