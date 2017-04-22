Халмурзаев пробился в полуфинал ЧЕ по дзюдо в весе до 90 кг

Россиянин Хусен Халмурзаев пробился в полуфинал весовой категории до 90 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Польше. В предварительных поединках он победил Николоза Шеразадишвили, представляющего Испанию, поляка Петра Кучеру и грузина Беку Гвиниашвили. В Полуфинале Халмурзаев встретится с французом Акселем Клерже.

В категории до 100 кг Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев будут бороться за бронзовые медали. В предварительных поединках они одержали по две победы, но потерпели по одному поражению.