Дзагнидзе стала чемпионкой Европы по шахматам среди женщин, россиянки — призёры

Грузинка Нана Дзагнидзе стала чемпионкой Европы по шахматам среди женщин, выиграв турнир, который завершился в Риге. В заключительном туре грузинка чёрными сыграла вничью с россиянкой Натальей Погониной, набрав 8,5 очка в 11 проведённых партиях. Догнать Дзагнидзе в турнирной таблице могла только россиянка Александра Горячкина, но в последнем туре она также сыграла вничью, разойдясь миром с немкой Элизабет Петц.

На третье место поднялась ещё одна россиянка, Алиса Галлямова, в заключительном туре переигравшая соотечественницу - Алину Кашлинскую. Галлямова также набрала в итоге 8 очков, но уступила Горячкиной по дополнительным показателям.

В число 14 участниц, получивших путёвки на женский нокаут — чемпионат мира, среди россиянок также вошли Екатерина Лагно (4-е место), Марина Нечаева (9) и Наталья Погонина (12).