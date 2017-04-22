Медведева: получила огромное удовольствие от этого нереального сезона

Российская фигуристка Евгения Медведева, в ходе командного чемпионата мира обновившая рекорды мира в короткой и произвольной программах, прокомментировала своё выступление.

«Я не ожидала, честно говоря. Это так здорово! Так прекрасно! Я получила огромное удовольствие от этого нереального сезона, от проделанной работы, от стольких людей, с которыми я познакомилась, и которых теперь знаю. Моя жизнь кардинально поменялась. И я очень счастлива! Спасибо моим тренерам, моей команде, близким, которые всегда поддерживают меня, и, конечно, болельщикам!

Я рада, что выступила на командном турнире, что смогла внести свой вклад в командный результат. Сегодня я выходила на лед абсолютно уверенной, не было ни тени сомнений, неуверенности в себе. И все же, получить за 160 баллов – это, конечно!.. Я не ожидала такого! И еще раз повторяю, что просто счастлива сейчас», — приводит слова Медведевой пресс-служба ФФККР.